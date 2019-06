Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, CODE A TRATTI A PARTIRE DA LIDO DI CASTEL FUSANO FINO A TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.

INOLTRE SULLA SR630 AUSONIA SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 14+600, SIAMO ALL’ALTEZZA DI AUSONIA, PRESTARE ATTENZIONE.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER TUTTA LA GIORNATA CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; PREVISTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MA8.

SEMPRE PER TUTTA LA GIORNATA ODIERNA SERVIZIO SOSPESO SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE, ANCHE IN QUESTO CASO PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE. IN ALTERNATIVA UTILIZZARE LE LINEE BUS 50 E 105, LE LINEE TRAM 5 E 14 OPPURE LA METRO C.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E' TUTTO

