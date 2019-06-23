Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO UN INCIDENTE IN ESTERNA STA PROVOCANDO CODE TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA.
MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE IL TRAFFICO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, IN PARTICOLARE TROVIAMO CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E TOR DE CENCI, SULL’AURELIA TRA ARANOVA E IL RACCORDO E SULL’A12 ROMA-TARQUINIA ALL’ALTEZZA DI CERVETERI.
MOLTO TRAFFICATA ANCHE LA LITORANEA, CODE A TRATTI A PARTIRE DA LIDO DI CASTEL FUSANO FINO A TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER TUTTA LA GIORNATA CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; PREVISTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MA8.
SEMPRE PER TUTTA LA GIORNATA ODIERNA SERVIZIO SOSPESO SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE, ANCHE IN QUESTO CASO PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE. IN ALTERNATIVA UTILIZZARE LE LINEE BUS 50 E 105, LE LINEE TRAM 5 E 14 OPPURE LA METRO C.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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