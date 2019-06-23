Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA.
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO VERSO ROMA.
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO TRA CASAL PALOCCO E VIA DIA ACILIA, SULL’AURELIA TRA ARANOVA E MALAGROTTA E SULL’A12 ROMA-TARQUINIA TRA SANTA SEVERA E CERVETRI.
MOLTO TRAFFICATA ANCHE LA LITORANEA, CODE A TRATTI A PARTIRE DA LIDO DI CASTEL FUSANO FINO A TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER TUTTA LA GIORNATA CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; PREVISTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MA8.
SEMPRE PER TUTTA LA GIORNATA ODIERNA SERVIZIO SOSPESO SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE, ANCHE IN QUESTO CASO PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE. IN ALTERNATIVA UTILIZZARE LE LINEE BUS 50 E 105, LE LINEE TRAM 5 E 14 OPPURE LA METRO C.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, PIU’ TARDI.
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