Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 19:00

SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER INCIDENTE TRA IL BIVIO PER L’A12 E PONTE GALERIA VERSO ROMA.

SULLA PONTINA SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO VERSO LA CAPITALE.

SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CODE SULLA COLOMBO TRA CASAL PALOCCO E VIA DIA ACILIA, SULL’AURELIA TRA ARANOVA E MALAGROTTA E SULL’A12 ROMA-TARQUINIA TRA SANTA SEVERA E TORRIMPIETRA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE A MACCARESE, FREGENE, MARINA DI CERVETERI E FOCENE.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SULLA LITORANEA, CODE A TRATTI A PARTIRE DA LIDO DI CASTEL FUSANO FINO A COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI.

