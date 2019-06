Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 19:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE-ROMA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, AVVENUTO AL KM 476 E NEL QUALE E’ COINVOLTO UN CAMION IN FIAMME, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA ATTGLIANO E ORVIETO VERSO FIRENZE.

PASSIAMO AL RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. IN INTERNA CODE TRA PONTINA E VIA DEL MARE.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA IL BIVIO PER L’A12 E IL RACCORDO VERSO ROMA.

SULLA PONTINA INCIDENTE RIMOSSO TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO VERSO LA CAPITALE., TUTAVIA PERMANGONO CODE.

SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CODE SULLA COLOMBO TRA CASAL PALOCCO E VIA DI ACILIA, SULL’AURELIA TRA ARANOVA E MALAGROTTA E SULL’A12 ROMA-TARQUINIA TRA SANTA SEVERA E TORRIMPIETRA.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SULLA LITORANEA, CODE A TRATTI A PARTIRE DA LIDO DI CASTEL FUSANO FINO A COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA NETTUNENSE CODE PER INCIDENTE TRA CAMPO DI CARNE E APRILIA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

DA GIUSEPPE CUTRUPI E DA ASTRAL INFOMOBLITÀ PER OGGI E’ TUTTO GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral