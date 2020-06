Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2020 ORE 07:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

APRIAMO COL RACCORDO DOVE AL MOMENTO SI SEGNALANO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD E L’USCITA PER L’ARDEATINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA PER UN INCIDENTE TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, LA FERMATA FURIO CAMILLO DELLA METRO A CHIUSA IN ENTRATA PER GUASTO TECNICO.

PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI, RICORDIAMO CHE OGGI PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA, SARÀ DISPOSTA LA CHIUSURA ALTERNATA NELLE DUE DIREZIONI DELLA SR7 TANGENZIALE DEI CASTELLI A PARTIRE DALLE ORE 07:30 DEL MATTINO FINO AL TERMINE DEI LAVORI.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral