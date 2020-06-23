Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2020 ORE 08:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCOR DO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD E L’USCITA PER L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI PROCEDE A RILENTO TRA CASILINA E A24;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO SEMPRE IN ENTRATA.
PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI, RICORDIAMO CHE OGGI PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA, SARÀ DISPOSTA LA CHIUSURA ALTERNATA NELLE DUE DIREZIONI DELLA SR7 TANGENZIALE DEI CASTELLI A PARTIRE DALLE ORE 07:30 DEL MATTINO FINO AL TERMINE DEI LAVORI.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral