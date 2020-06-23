Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2020 ORE 08:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASILINA E A24;
MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
SULLA FLAMINIA INVECE PERMANE TRAFFICO INTENSO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
SI VIAGGIA A RILENTO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA;
INFINE, CODE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA L’INTESEZIONE CON LA LAURENTINA E POMEZIA NELLE DUE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI, RICORDIAMO CHE OGGI PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA, SARÀ DISPOSTA LA CHIUSURA ALTERNATA NELLE DUE DIREZIONI DELLA SR7 TANGENZIALE DEI CASTELLI A PARTIRE DALLE ORE 07:30 DEL MATTINO FINO AL TERMINE DEI LAVORI.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral