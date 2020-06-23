Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2020 ORE 09:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE. SI SEGNALANO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASILINA E A24;
SULLA SORA-CASSINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE E RALLENTAMENTI TRA COLLE MASTROIANNI E VICALVI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA INVECE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI. SULLA CASSIA RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, CODE TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;
UNO SGUARDO ALLA NOMENTANA DOVE IL TRAFFICO È INTENSO TRA COLLEVERDE E VIALE KANT ANCORA UNA VOLTA IN ENTRATA.
SI VIAGGIA A RILENTO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA;
INFINE, CODE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA L’INTESEZIONE CON LA LAURENTINA E POMEZIA NELLE DUE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI, RICORDIAMO CHE OGGI PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA, SARÀ DISPOSTA LA CHIUSURA ALTERNATA NELLE DUE DIREZIONI DELLA SR7 TANGENZIALE DEI CASTELLI A PARTIRE DALLE ORE 07:30 DEL MATTINO FINO AL TERMINE DEI LAVORI.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral