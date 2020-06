Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2020 ORE 10:20 FEDERICO MONTI

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.

SI RALLENTA ANCORA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, CODE TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;

PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;

SULLA PRENESTINA CODE TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE IN ENTRATA;

SI VIAGGIA A RILENTO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI;

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA;

INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI.

UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO, TRAFFICO SOSPESO SULLA FIRENZE-ROMA PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI, RICORDIAMO CHE OGGI PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA, SARÀ DISPOSTA LA CHIUSURA ALTERNATA NELLE DUE DIREZIONI DELLA SR7 TANGENZIALE DEI CASTELLI A PARTIRE DALLE ORE 07:30 DEL MATTINO FINO AL TERMINE DEI LAVORI.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

