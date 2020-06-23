Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2020 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2020 ORE 12:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASSIA E FLAMINIA;
SULLA CASSIA SI RALLENTA ANCORA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
PER CHI VIAGGIA SULLA TIBURTINA DISAGI TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN DIREZIONE ROMA;
SI VIAGGIA A RILENTO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE VERSO ALBANO;
MENTRE SI RALLENTA POI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI, RICORDIAMO CHE OGGI PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA, SARÀ DISPOSTA LA CHIUSURA ALTERNATA NELLE DUE DIREZIONI DELLA SR7 TANGENZIALE DEI CASTELLI A PARTIRE DALLE ORE 07:30 DEL MATTINO FINO AL TERMINE DEI LAVORI.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral