Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2020 ORE 15:20 UMBERTO VERINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO

SULLA A24 ROMA TERAMO SI RALLENTA TRA I CASELLI DI VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA IN ENTRATA NELLA CAPITALE

QUALCHE DISAGIO SULLA VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA LA VIA PONTINA E LA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI

RESTIAMO SULLA PONTINA SULLA QUALE 22 DI OGGI E FINO AL 24 LUGLIO SULLA STATALE PONTINA SONO PREVISTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN FASCIA 22:00 6 DEL MATTINO, TRA IL KM 31+900 E IL 50+270 NEI DUE SENSI AD ESCLUSIONE DEI FESTIVI E PREFESTIVI

PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI

AL MOMENTO LA TANGENZIALE DEI CASTELLI È CHIUSA IN DIREZIONE ROMA PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ASTRAL SPA

E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI

DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’

Servizio fornito da Astral