Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2020 ORE 15:20 UMBERTO VERINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO
SULLA A24 ROMA TERAMO SI RALLENTA TRA I CASELLI DI VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA IN ENTRATA NELLA CAPITALE
QUALCHE DISAGIO SULLA VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA LA VIA PONTINA E LA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI
RESTIAMO SULLA PONTINA SULLA QUALE 22 DI OGGI E FINO AL 24 LUGLIO SULLA STATALE PONTINA SONO PREVISTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN FASCIA 22:00 6 DEL MATTINO, TRA IL KM 31+900 E IL 50+270 NEI DUE SENSI AD ESCLUSIONE DEI FESTIVI E PREFESTIVI
PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI
AL MOMENTO LA TANGENZIALE DEI CASTELLI È CHIUSA IN DIREZIONE ROMA PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ASTRAL SPA
E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral