Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2020 ORE 16:20 VALERIA VERNINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON IL RACCORDO , IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A 24 A CAUSA DI INCIDENTE. AL MOMENTO SI CIRCOLA SU UNA SOLA CORSIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA A24 E TIBURTINA

DISAGI ANCHE SU VIA PONTINA A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE TRA POMEZIA E CASTAGNETTA IN DIREZIONE LATINA,AL M OMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO

SU VIA SALARIA INCOLONNAMENTI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO PER QUANTO RIGUARDA LE LINEE MAREE

RIATTIVATA DA DA IERI LA LINEA 062 (CHE COLLEGA IL PORTO DI OSTIA A CASTELPORZIANO, CON FERMATE ALLE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO E SUL LUNGOMARE) E

INTENSIFICATO IL SERVIZIO DELLE LINEE 07 E 070.

MENTRE DAL 27 GIUGNO, AL SABATO E NEI FESTIVI, SARÀ IN STRADA ANCHE LA 068, CHE COLLEGA LA STAZIONE DI ACILIA ALLE SPIAGGE DELLA LITORANEA, SINO A TORVAIANICA CON FERMATA ALLA STAZIONE COLOMBO.

PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI

AD ALBANO E’ SATAT RIAPERTA AL TRAFFICO LA TANGENZIALE DIE CASTELLI NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’

Servizio fornito da Astral