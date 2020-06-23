Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2020 ORE 17:05 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO, PERMANGONO CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E A24 A SEGUITO DI INCIDENTE AVVENUTO AL KM 30+800 IN INTERNA . AL MOMENTO SI CI5RCOLA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA
MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI RALLENTRA TRA A 24 E TIBURTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE TRA FIORENTINI E RACCORDO
SEMPRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
DISAGI SU VIA PONTINA A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE TRA MONTE D’ORO E CASTAGNETTA IN DIREZIONE LATINA,AL M OMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. RIPERCUSSIONI SU VIA NETTUNENSE TRA VIA MATTEOTTI E VIA SOLFATARA NELLE DUE DIREZIONI
SPORTIAMOCI SU VIA CASILINA SI STA IN CODA TRA GIARDINETTI BORGHESIANA
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO,
LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA ROMA FORMIA è in progressivba ripresa a seguito di sospesione TRA POMEZIA E CAMPOLEONE a causa di incendio sui binari . i treni in viaggio registrano ritradi fino a 90 minuti
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral