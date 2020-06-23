Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2020 ore 17:45

di - 23 Giugno 2020 - 17:45

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2020 ORE 17:35 VALERIA VERNINI
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL RACCORDO IN INTERNA PERMANGONO CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E A24 A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE AL KM 30+800.
    MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    CONTINUANO I DISAGI SU VIA PONTINA A CAUSA DI INCIDENTE TRA MONTE D’ORO E CASTAGNETTA IN DIREZIONE LATINA,AL M OMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. RIPERCUSSIONI SU VIA NETTUNENSE TRA VIA MATTEOTTI E VIA SOLFATARA NELLE DUE DIREZIONI

    SPOSTIAMOCI SU VIA CASILINA SI STA IN CODA TRA GIARDINETTI BORGHESIANA NEI DUE SENSI
    TRASPORTO PUBBLICO
    COTRAL HA POTENZIATO IL SERVIZIO DA E PER FROSINONE CON DIVERSE CORSE AGGIUNTIVE

    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home