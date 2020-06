Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2020 ORE 17:35 VALERIA VERNINI

ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN INTERNA PERMANGONO CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E A24 A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE AL KM 30+800.

MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD

CONTINUANO I DISAGI SU VIA PONTINA A CAUSA DI INCIDENTE TRA MONTE D’ORO E CASTAGNETTA IN DIREZIONE LATINA,AL M OMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. RIPERCUSSIONI SU VIA NETTUNENSE TRA VIA MATTEOTTI E VIA SOLFATARA NELLE DUE DIREZIONI

SPOSTIAMOCI SU VIA CASILINA SI STA IN CODA TRA GIARDINETTI BORGHESIANA NEI DUE SENSI

TRASPORTO PUBBLICO

COTRAL HA POTENZIATO IL SERVIZIO DA E PER FROSINONE CON DIVERSE CORSE AGGIUNTIVE

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’

