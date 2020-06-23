Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2020 ORE 17:35 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA PERMANGONO CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E A24 A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE AL KM 30+800.
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD
CONTINUANO I DISAGI SU VIA PONTINA A CAUSA DI INCIDENTE TRA MONTE D’ORO E CASTAGNETTA IN DIREZIONE LATINA,AL M OMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. RIPERCUSSIONI SU VIA NETTUNENSE TRA VIA MATTEOTTI E VIA SOLFATARA NELLE DUE DIREZIONI
SPOSTIAMOCI SU VIA CASILINA SI STA IN CODA TRA GIARDINETTI BORGHESIANA NEI DUE SENSI
TRASPORTO PUBBLICO
COTRAL HA POTENZIATO IL SERVIZIO DA E PER FROSINONE CON DIVERSE CORSE AGGIUNTIVE
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral