Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2020 ore 18:15

di - 23 Giugno 2020 - 18:15

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    VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2020 ORE 18:05 VALERIA VERNINI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL RACCORDO IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA FLAMINIA E A 24 A CAUSA DI UN PRECEDNETE INCIDENTE ORA IN VIA DI RISOLUZIONE AL KM 30+800

    MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    SUL TRATTO URBANO DELL’ A 24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

    CONTINUANO I DISAGI SU VIA PONTINA A CAUSA DI INCIDENTE TRA MONTE D’ORO E CASTAGNETTA IN DIREZIONE LATINA,AL M OMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. RIPERCUSSIONI SU VIA NETTUNENSE TRA VIA MATTEOTTI E VIA SOLFATARA NELLE DUE DIREZIONI
    SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI TERRACINA, UN INCIDENTE AL KM 98+000 PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI

    SULL’A1 FIRENZE ROMA PRESTARE ATTENZIONE TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA PER PERSONALE SU STRADA PER LAVORI
    TRASPORTO PUBBLICO
    LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER INDISPONIBILITÀ DI PERSONALE. I TRENI TRANSITERANNO SENZA FERMARE. UTILIZZABILE, IN ALTERNATIVA, LA STAZIONE CORNELIA.
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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