Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2020 ore 18:15

SUL RACCORDO IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA FLAMINIA E A 24 A CAUSA DI UN PRECEDNETE INCIDENTE ORA IN VIA DI RISOLUZIONE AL KM 30+800

MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SUL TRATTO URBANO DELL’ A 24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

CONTINUANO I DISAGI SU VIA PONTINA A CAUSA DI INCIDENTE TRA MONTE D’ORO E CASTAGNETTA IN DIREZIONE LATINA,AL M OMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. RIPERCUSSIONI SU VIA NETTUNENSE TRA VIA MATTEOTTI E VIA SOLFATARA NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI TERRACINA, UN INCIDENTE AL KM 98+000 PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI

SULL’A1 FIRENZE ROMA PRESTARE ATTENZIONE TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA PER PERSONALE SU STRADA PER LAVORI

TRASPORTO PUBBLICO

LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER INDISPONIBILITÀ DI PERSONALE. I TRENI TRANSITERANNO SENZA FERMARE. UTILIZZABILE, IN ALTERNATIVA, LA STAZIONE CORNELIA.

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

