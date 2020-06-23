Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2020 ore 18:45

di - 23 Giugno 2020 - 18:45

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    VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2020 ORE 18:35 VALERIA VERNINI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL RACCORDO IN INTERNA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 30+800, PERMANGONO CODE TRA DIRAMAZIOEN ROMA NORD E A24 A SEGUIRE SI STA IN CODA TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

    SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN SMALTIMENTO TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ ULTIMO
    SU VIA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA,RIAPERTE TUTTE LE CORSIE DI MARCIA PERMANGONO CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTAGNETTA IN DIREZIONE LATINA E A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA CASALE ROSA E TUFETTO SEMPRE IN DIREZIONE LATINA
    ANCORA RALLENTAMENTI SU VIA LITORENA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI
    SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI TERRACINA, UN INCIDENTE AL KM 98+000 PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI
    TRASPORTO PUBBLICO
    LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È TEMPORANEAMENTE CHIUSAI TRENI TRANSITERANNO SENZA FERMARE. UTILIZZABILE, IN ALTERNATIVA, LA STAZIONE CORNELIA.
    TRASPORTO FERROVIARIO
    LA CIRCOLAZIONE DELLE LINEE ROMA FORMIA E ROMA NETTUNO E’ NUOVAMENTE SOSPESA PER INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DI UN INCENDIO IN PROSSIMITA’ DEI BINARI TRA POMEZIA E TORRICOLA
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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