Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2020 ORE 18:35 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 30+800, PERMANGONO CODE TRA DIRAMAZIOEN ROMA NORD E A24 A SEGUIRE SI STA IN CODA TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN SMALTIMENTO TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ ULTIMO
SU VIA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA,RIAPERTE TUTTE LE CORSIE DI MARCIA PERMANGONO CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTAGNETTA IN DIREZIONE LATINA E A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA CASALE ROSA E TUFETTO SEMPRE IN DIREZIONE LATINA
ANCORA RALLENTAMENTI SU VIA LITORENA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI TERRACINA, UN INCIDENTE AL KM 98+000 PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI
TRASPORTO PUBBLICO
LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È TEMPORANEAMENTE CHIUSAI TRENI TRANSITERANNO SENZA FERMARE. UTILIZZABILE, IN ALTERNATIVA, LA STAZIONE CORNELIA.
TRASPORTO FERROVIARIO
LA CIRCOLAZIONE DELLE LINEE ROMA FORMIA E ROMA NETTUNO E’ NUOVAMENTE SOSPESA PER INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DI UN INCENDIO IN PROSSIMITA’ DEI BINARI TRA POMEZIA E TORRICOLA
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
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