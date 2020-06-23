Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2020 ORE 19:05 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON UN INCDIENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CHE PROVOCA INCOLONNAMENTI TRA TOGLITTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
MENTRE SUL RACCORDO IN ESTERNA,SI STA IN CODA TRA PONTINA E LAURENTINA
ANDIAMO SU VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA
MENTRE SU VIA APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO
CODE ANCHE SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA SU VIA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI
TRASPORTO PUBBLICO
LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È TEMPORANEAMENTE CHIUSA I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE. UTILIZZABILE, IN ALTERNATIVA, LA STAZIONE CORNELIA.
TRASPORTO FERROVIARIO
LA CIRCOLAZIONE DELLE LINEE ROMA FORMIA E ROMA NETTUNO E’ NUOVAMENTE SOSPESA PER INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DI UN INCENDIO IN PROSSIMITA’ DEI BINARI TRA POMEZIA E TORRICOLA
PASSIAMO AI CANTIERI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN DIREZIONE NAPOLI, CHIUSA LA CARREGGIATA IN ,ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA SULLA CARREGGIATA VERSO ROMA CON CHIUSURA DELLO LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA DALLE ORE 21 DI OGGI SINO ALLE ORE 5 DI DOMANI.
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral