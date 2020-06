Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2020 ORE 19:35 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE AD ECCEZIONI DI INCOLONNAMENTI SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA APPIA CODE A TRATTI TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO

SU VIA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI

TRASPORTO PUBBLICO

LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È TEMPORANEAMENTE CHIUSAI TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE. UTILIZZABILE, IN ALTERNATIVA, LA STAZIONE CORNELIA.

TRASPORTO FERROVIARIO

LA CIRCOLAZIONE DELLE LINEE ROMA FORMIA E ROMA NETTUNO E’IN PROGRESSIVA RIPRESA A SEGUITO DI INCENDIO IN PROSSIMITA’ DEI BINARI A POMEZIA

PASSIAMO AI CANTIERI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN DIREZIONE NAPOLI, CHIUSA LA CARREGGIATA IN ,ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA VERSO ROMA CON CHIUSURA DELLO LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA DALLE ORE 21 DI OGGI SINO ALLE ORE 5 DI DOMANI.

PRESTARE ATTENZIONE SU VIA DELLA SCAFA DA OGGI 23 GIUGNO E FINO AL 10 LUGLIO IN FASCIA 20.30-6 PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE TRA I KM 4+200 E 6+850 NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

