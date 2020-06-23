Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2020 ORE 20:20 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 FIRENZE ROMA CODE TRA GUIDONIA E NODO A24 ROMA TERAMO PER INCIDENTE AL KM 560 IN DIREZIONE NAPOLI
SU VIA TIBURTINA PERMANGONO CODE TRA TIVOLI TERME TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE NAPOLI PER LAVORI. ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA
SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORRE GAIA E LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA SS675 UMBRO LAZIALE RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI TRA VITERBO E ORTE PER LAVORI
TRASPORTO PUBBLICO
LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È TEMPORANEAMENTE CHIUSAI TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE. UTILIZZABILE, IN ALTERNATIVA, LA STAZIONE CORNELIA.
PASSIAMO AI CANTIERI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE CHIUSA LA CARREGGIATA TRA IL KM 10+500 E 9+600 IN DIREZIONE NAPOLI E IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MONTEPORZIO CATONE SIA IN ETRATA CHE IN USCITA ,ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA VERSO ROMA CON CHIUSURA DA OGGI E SINO AL 25 GIUGNO IN FASCIA ORARIA 21-5
PRESTARE ATTENZIONE SU VIA DELLA SCAFA DA OGGI 23 GIUGNO E FINO AL 10 LUGLIO IN FASCIA 20.30-6 PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE TRA I KM 4+200 E 6+850 NELLE DUE DIREZIONI. ATTIVE DEVIAIZONI SUL POSTO IN FUNZIONE DEI LAVORI
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA VALERIA VERNINI PER OGGI È TUTTO, ASTRAL INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
Servizio fornito da Astral