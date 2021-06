Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2021 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2021 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E CHE HA VISTO COINVOLTI 3 MEZZI PESANTI RESTANO INCOLONNAMENTI TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE ROMA; SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA NORD E’ STATO RIAPERTO LO SVINCOLO PER FIANO ROMANO NELLE DUE DIREZIONI, CHIUSO DALLO SCORSO 19 GIUGNO PER LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UN INCENDIO.

CI SPOSTIAMO SULLA A1 FIRENZE-ROMA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI;

CODE PRESENTI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE: NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA, E TRA NOMENTANA E LA RUSTICA; IN ESTERNA A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA CIRCOLAZIONE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE IN USCITA DALLA CITTA’ PERMANE TRAFFICO INTENSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

