Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2021 ORE 20.20

A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E CHE HA VISTO COINVOLTI 3 MEZZI PESANTI RESTANO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE ROMA

TRAFFICO CHE INVECE E’ RIENTRATO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE IN USCITA DALLA CITTA’ PERMANE TRAFFICO INTENSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ SOSPESO TRA LE STAZIONI TERMINI E ANAGNINA, SULLA TRATTA INTERESSATA SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; SERVIZIO REGOLARE TRA TERMINI E BATTISTINI.

E RESTANDO NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, A ROMA ATTIVE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO: BUS IN STRADA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 14:30 ALLE 17:30, E IL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00; IL SERVIZIO E’ ATTIVO ANCHE PER LE PROVINCE DI LATINA E RIETI.

