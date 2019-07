Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO

PARTIAMO DALL’AURELIA DOVE CI SONO CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE ROMA

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E L’A24 ROMA TERAMO E PIU’ AVANTI TRA BOCCEA E PISANA

TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO E DALL’ANSA DEL TEVERE AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA

SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI;

RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, A PARTIRE DA POMEZIA FINO A CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;

CODE SULLA NETTUNENSE TRA PADIGLIONE E VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE APRILIA

INFINE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA IL PONTE DELLA SCAFA E PIAZZA UMBERTO NOBILE IN DIREZIONE DI FIUMICINO

