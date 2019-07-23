Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALL’AURELIA DOVE CI SONO CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E L’A24 ROMA TERAMO E PIU’ AVANTI TRA BOCCEA E PISANA
TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO E DALL’ANSA DEL TEVERE AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI;
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, A PARTIRE DA POMEZIA FINO A CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
CODE SULLA NETTUNENSE TRA PADIGLIONE E VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE APRILIA
INFINE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA IL PONTE DELLA SCAFA E PIAZZA UMBERTO NOBILE IN DIREZIONE DI FIUMICINO
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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