Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 10:30

SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA

E PROPRIO A CAUSA DEI LAVORI SULLA PONTINA CI SONO CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLO SVINCOLO PONTINA

SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA PRATO CESARINO E BORGO PIAVE IN DIREZIONE LATINA

CODE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO

A FORMIA CODE SULLA VIA FLACCA,VIA DOMIZIANA E L’APPIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

