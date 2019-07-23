Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 11:30
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IABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA
E PROPRIO A CAUSA DEI LAVORI SULLA PONTINA CI SONO CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLO SVINCOLO PONTINA
SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA PRATO CESARINO E BORGO PIAVE IN DIREZIONE LATINA
CODE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO
A FORMIA CODE SULLA VIA FLACCA,VIA DOMIZIANA E L’APPIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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