Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI;
RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO, QUI PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA;
E RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI ATTIVI, SULLA STRADA REGIONALE SABINA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DA PARTE DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO TRA IL KM 10 ED IL KM 21, CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km/h SUL TRATTO INTERESSATO; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 30 LUGLIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral