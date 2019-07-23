Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI SI STA IN CODA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA
RIMANENDO SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A CISTERNA DI LATINA TRA VIA PRATO CESARINO E VIA SICILIANO SEMPRE IN DIREZIONE LATINA
SULLA STRADA 213 FLACCA TRAFFICO RALLENTATO A PORTO SALVO ALL’ALTEZZA DI VIA SANT’AGOSTINO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA STRADA REGIONALE 156 DEI MONTI LEPINI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA QUATTRO STRADE E LA STRDA MOROLENSE NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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