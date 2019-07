Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA

RALLENTAMENTI SUL LITORALE ROMANO TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA DEI LAGHI SI STA IN CODA TRA LA VIA APPIA E VIALE DI MARINO IN DIREZIONE MARINO

PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA

RIMANENDO SULLA VIA PONTINA, SEMPRE PER LAVORI SI RALLENTA A CISTERNA DI LATINA TRA VIA PRATO CESARINO E VIA SICILIANO SEMPRE IN DIREZIONE LATINA

MENTRE SULLA STRADA REGIONALE 156 DEI MONTI LEPINI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA QUATTRO STRADE E LA STRDA MOROLENSE NELLE DUE DIREZIONI

Servizio fornito da Astral