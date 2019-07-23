Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA
RALLENTAMENTI SUL LITORALE ROMANO TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA DEI LAGHI SI STA IN CODA TRA LA VIA APPIA E VIALE DI MARINO IN DIREZIONE MARINO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA
RIMANENDO SULLA VIA PONTINA, SEMPRE PER LAVORI SI RALLENTA A CISTERNA DI LATINA TRA VIA PRATO CESARINO E VIA SICILIANO SEMPRE IN DIREZIONE LATINA
MENTRE SULLA STRADA REGIONALE 156 DEI MONTI LEPINI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA QUATTRO STRADE E LA STRDA MOROLENSE NELLE DUE DIREZIONI
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