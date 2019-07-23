Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 17:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN USCITA DALLA CAPITALE
PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA TOR DE CENCI E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA VIA PONTINA E VIA LAURENTINA IN DIREZIONE SANTA PALOMBA
MENTRE SUL LITORALE ROMANO SI RALLENTA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO RALLENTAMENTI TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI
INFINE SULLA STRADA REGIONALE 156 DEI MONTI LEPINI UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE A CECCANO TRA VIA QUATTRO STRADE E LA STRADA MOROLENSE NEI DUE SENSI DI MARCIA
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