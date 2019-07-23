Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 18:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO,
RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA
PERCORRENDO LA STATALE AURELIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
IN VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI A MORLUPO ALL’ALTEZZA DI VIA SAN MICHELE NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME IN DIREZIONE TIVOLI
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral