Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 19:45
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STRADALE
VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 18:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO,
E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI PRATICA
SUL LITORALE ROMANO TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE CECCHINA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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