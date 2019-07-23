Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 20:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 20:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE LATINA
SI RALLENTA SUL LITORALE ROMANO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTEDI NONA
IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA PALOMBARESE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI
Servizio fornito da Astral