Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2020 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2020 ORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD; IN INTERNA INVECE SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E PONTINA.
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE IN USCITA DA ROMA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO. VERSO IL CENTRO CODE DA PORTONACCIO A TANGENZIALE EST
SULLA PONTINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN ENTRATA.
A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO IN ZONA SPINACETO, AL MOMENTO CHIUSE VIALE CADUTI PER LA RESISTENZA E DI VIA DI MEZZOCAMMINO.
TRAFFICO INTENSO IN VIA DELLA SCAFA, TROVIAMO CODE TRA VIA PORTUENSE E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, INVECE, RESTA CHIUSA FINO A DOMANI MATTINA VIA DI TOR BELLA MONACA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FUOCO SACRO IN DIREZIONE DELLA CASILINA. DEVIATE NUMEROSE LINEE DI BUS DELLA ZONA.
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral