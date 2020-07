Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2020 ORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA

PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD; IN INTERNA INVECE SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E PONTINA.

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE IN USCITA DA ROMA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO. VERSO IL CENTRO CODE DA PORTONACCIO A TANGENZIALE EST

SULLA PONTINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN ENTRATA.

A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO IN ZONA SPINACETO, AL MOMENTO CHIUSE VIALE CADUTI PER LA RESISTENZA E DI VIA DI MEZZOCAMMINO.

TRAFFICO INTENSO IN VIA DELLA SCAFA, TROVIAMO CODE TRA VIA PORTUENSE E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, INVECE, RESTA CHIUSA FINO A DOMANI MATTINA VIA DI TOR BELLA MONACA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FUOCO SACRO IN DIREZIONE DELLA CASILINA. DEVIATE NUMEROSE LINEE DI BUS DELLA ZONA.

