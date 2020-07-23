Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2020 ore 18:45

di - 23 Luglio 2020 - 18:45

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    VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2020 ORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD; IN INTERNA INVECE SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E PONTINA.
    PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE IN USCITA DA ROMA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO. VERSO IL CENTRO CODE DA PORTONACCIO A TANGENZIALE EST
    SULLA PONTINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN ENTRATA.
    A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO IN ZONA SPINACETO, AL MOMENTO CHIUSE VIALE CADUTI PER LA RESISTENZA E DI VIA DI MEZZOCAMMINO.
    TRAFFICO INTENSO IN VIA DELLA SCAFA, TROVIAMO CODE TRA VIA PORTUENSE E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
    PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, INVECE, RESTA CHIUSA FINO A DOMANI MATTINA VIA DI TOR BELLA MONACA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FUOCO SACRO IN DIREZIONE DELLA CASILINA. DEVIATE NUMEROSE LINEE DI BUS DELLA ZONA.
    DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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