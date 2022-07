Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2022 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2022 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IN APERTURA AGGIORNAMENTI DEL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-VELLETRI A CAUSA DI UN INCENDIO SUI BINARI DIVAMPATO NEL POMERIGGIO, IL SERVIZIO RESTA SOSPESO TRA LANUVIO E VELLETRI: POSSIBILI LIMITAZIONI DI PERCORSO PER I TRENI REGIONALI, MENTRE E’ ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TRA CECCHINA E VELLETRI.

E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE DI SANTA SEVERA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA PONTINA, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTEL ROMANO VERSO POMEZIA;

RACCORDO DOVE IL TRAFFICO RESTA INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA, IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E LAURENTINA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S – LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI, ED S15 ACILIA-PRIRAMIDE;

