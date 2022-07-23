Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2022 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2022 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA CHIUSA LA A12 ROMA CIVITAVECCHIA NEL TRATTO TRA FREGENE E IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE ROMA.
LA CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 3+700.
PER GLI UTENTI IN VIAGGIO DOPO L’USCITA OBBLIGATORIA A FREGENE, PERCORRERE LA STATALE AURELIA, VERSO ROMA O ANTICIPARE L’USCITA A TORRIMPIETRA
PASSIAMO AL TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RESTO DELLE STRADE DELLA REGIONE
CHIUSA AL TRANSITO PER LO SVOLGIMENTO DEL RALLY DI ROMA CAPITALE LA REGIONALE Dir Campocatino, TRA GUARCINO FINO AGLI ATIPIANI DI ARCINAZZO
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA ROMA-VITERBO PER UN GUASTO AI SISTEMI DI GESTIONE AVVENUTO NEI PRESSI DI ANGUILLARA
SI REGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI CON LA LIMITAZIONE DI PERCORSO PER ALCUNI TRENI.
INOLTRE, DA OGGI FINO AL 4 SETTEMBRE, LA LINEA FL4 SARA’ SOSTITUITA DA BUS TRA CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO, CIAMPINO E FRASCATI.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A PIU’ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral