Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2022 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2022 ORE 17.20 FLAVIA DONDOLINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

RESTA CHIUSA LA A12 ROMA CIVITAVECCHIA NEL TRATTO TRA FREGENE E IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE ROMA.

LA CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL KM 3+700.

AL MOMENTO CI SONO 2 KM DI CODA CON TENDENZA IN AUMENTO

PER GLI UTENTI IN VIAGGIO SI CONSIGLIA, DOPO L’USCITA OBBLIGATORIA A FREGENE, PERCORRERE LA STATALE AURELIA, VERSO ROMA O ANTICIPARE L’USCITA A TORRIMPIETRA

SULL’A1 ROMA FIRENZE INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO, VERSO FIRENZE

PIU’ A NORD, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO VERSO ROMA PER UN INCENDIO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO. SEGNALIAMO CODE PER 1 KM E VI INVITIAMO ALLA MASSIMA ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI FUMO IN CARREGGIATA

PER LO SVOLGIMENTO DEL RALLY DI ROMA CAPITALE E’ CHIUSA AL TRANSITO LA REGIONALE Dir Campocatino, TRA GUARCINO FINO AGLI ATIPIANI DI ARCINAZZO

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ORTE FIUMICINO AEROPORTO, A CAUSA DI UN GUASTO AVVENUTO TRA ROMA OSTIENSE E FIUMICINO AEROPORTO. I RITARDI SONO FINO A 40 MINUTI.

TORNATO REGOLARE INVECE IL SERVIZIO SULLA LINEA ROMA-VITERBO. E’ STATO RISOLTO IL GUASTO AI SISTEMI DI GESTIONE AVVENUTO NEI PRESSI DI ANGUILLARA

SI SONO REGISTRATI RITARDI FINO A 45 MINUTI, CON CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO PER ALCUNI TRENI

DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A PIU’ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral