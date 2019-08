Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 23 AGOSTO 2019 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA CAPITALE

SULLA A24 ROMA-TERAMO, TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA VICOVARO E CARSOLI VERSO TERAMO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO,

A ROMA PER LAVORI SULLA METRO A, NELLE NOTTI DEL 23 E 24 AGOSTO VENERDÌ/SABATO E SABATO/DOMENICA LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA SONO ANTICIPATE DALL’1,30 ALLE 23,30. DALLA STESSA ORE, ESTESO IL SERVIZIO DEI BUS SOSTITUTIVI.

INFINE RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA E PREVISTA L’ALLERTA METEO DI CODICE GIALLO: PREVISTE PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU TUTTO IL NOSTRO TERRITORIO

DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

