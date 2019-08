Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 23 AGOSTO 2019 ORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO ANCORA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA CAPITALE

SU VIA DI PARITCA INCIDENTE ALTEZZA CASTEL ROMANO SI CONSIGLIA DI PRESTARE ATTENZIONE

PRESTARE ATTENZIONE ANCHE SU VIA PONTINA IN DIREZIONE ROMA SEMPRE PER INCIDENTE TRA BORGO PIAVE E CAMPOVERDE

SU VIA DOMITIANA CODE TRA SANTA CROCE E SAN PIETRO DIREZIONE FORMIA

SULLA A24 ROMA-TERAMO, TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA VICOVARO E CARSOLI VERSO TERAMO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

A ROMA CONTINUANO I LAVORI DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA METRO A, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI SARA SOSPESA LA CIRCOLAIZONE DEI TRENI TRA TERMINI E BATTISTINI FINO AL 25 AGOSTO, IL SERVIZIO SARA COMUNQUE GARANTITO DA NAVETTE-BUS SOSTITUTIVE

INFINE RICORDIAMO CHE OGGI LA PROTEZIONE CIVILE SEGNALA ALLERTA METEO DI CODICE GIALLO: PREVISTE PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU TUTTO IL NOSTRO TERRITORIO

DA FEDERICO DI LERNIA PER ORA È TUTTO, VI LASCIAMO CON MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral