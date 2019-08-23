Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 23 AGOSTO 2019 ORE 09.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SU VIA AURELIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E PIU AV ANTI SEMPRE SULL’AURELIA SEMPRE CODE A TRATTI DA SANTA MARINELLA A SANTA SEVERA NEI DUE SENSI
PRESTARE ATTENZIONE SU VIA PONTINA CODE IN DIREZIONE ROMA PER INCIDENTE TRA BORGO PIAVE E CAMPOVERDE
PRESTARE ATTENZIONE ANCHE SULLA PALOMBARESE TRA VIA NOMENTANA E VIA NOMENTANA BIS SEMPRE PER INCIDENTE
SULLA LITORANEA CODE A TRATTI DA CAMPO ASCOLANO A TOVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SU VIA DOMITIANA CODE DA FORMIA A SANTA CROCE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
E SU VIA FLACCA RALLENTAMENTI TRA PORTO SALVO E FORMIA NEL DUE SENSI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
A ROMA CONTINUANO I LAVORI DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA METRO A, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI SARA SOSPESA LA CIRCOLAIZONE DEI TRENI TRA TERMINI E BATTISTINI FINO AL 25 AGOSTO, IL SERVIZIO SARA COMUNQUE GARANTITO DA NAVETTE-BUS SOSTITUTIVE
INFINE RICORDIAMO CHE OGGI LA PROTEZIONE CIVILE SEGNALA ALLERTA METEO DI CODICE GIALLO: PREVISTE PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU TUTTO IL NOSTRO TERRITORIO
DA FEDERICO DI LERNIA PER ORA È TUTTO, VI LASCIAMO CON MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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