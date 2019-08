Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 23 AGOSTO 2019 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SU VIA AURELIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E PIU AVANTI SULLA STESSA, SEMPRE CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA SEMPRE NEI DUE SENSI

SULLA CIMINA ALL’ALTEZZA DI RONCIGLIONE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIALE S.FRANCESCO D’ASSISI E VIA GRAMSCI AMBO I SENSI

PRESTARE ATTENZIONE SU VIA PONTINA PER INCIDENTE TRA TUFETTO E CASALAZZARA IN DIREZIONE ROMA

SULLA LITORANEA CODE A TRATTI DA CAMPO ASCOLANO A ANZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SU VIA FLACCA TRAFFICO INTENSO TRA FORMIA E GAETA DI DIREZIONE GAETA

SU VIA DOMITIANA CODE DA FORMIA A SANTA CROCE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

A ROMA CONTINUANO I LAVORI DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA METRO A, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI SARA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA TERMINI E BATTISTINI FINO AL 25 AGOSTO, IL SERVIZIO SARA COMUNQUE GARANTITO DA NAVETTE-BUS SOSTITUTIVE

INFINE RICORDIAMO CHE OGGI LA PROTEZIONE CIVILE SEGNALA ALLERTA METEO DI CODICE GIALLO: PREVISTE PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU TUTTO IL NOSTRO TERRITORIO

DA FEDERICO DI LERNIA PER ORA È TUTTO, VI LASCIAMO CON MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral