Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 23 AGOSTO 2019 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA-NAPOLI CODE PER INCIDENTE ALTEZZA DI CEPRANO DIREZIONE ROMA
MENTRE SULLA A1 FIRENZE ROMA: CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE
SU VIA AURELIA CODE A TRATTI DA CIVITAVECCHIA A SANTA MARINELLA NEI DUE SENSI
SULLA LITORANEA CODE A TRATTI DAL TERZO CANCELLO AD ANZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
TRAFFICO INTENSO SU VIALE SAN LORENZO ALTEZZA TOR SAN LORENZO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SU VIA FLACCA CODE A TRATTI DA SPERLONGA FORMIA NEI DUE SENSI
SU VIA APPIA RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A FONDI AD ITRI E DA FORMIA A MARINA DI MINTURNO
E SU VIA DOMITIANA CODE DA FORMIA A SANTA CROCE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
A ROMA CONTINUANO I LAVORI DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA METRO A, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI SARA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA TERMINI E BATTISTINI FINO AL 25 AGOSTO, IL SERVIZIO SARA COMUNQUE GARANTITO DA NAVETTE-BUS SOSTITUTIVE
INFINE RICORDIAMO CHE OGGI LA PROTEZIONE CIVILE SEGNALA ALLERTA METEO DI CODICE GIALLO: PREVISTE PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCI O TEMPORALI SU TUTTO IL TERRITORIO
DA FEDERICO DI LERNIA PER ORA È TUTTO, VI LASCIAMO CON MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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