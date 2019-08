Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 23 AGOSTO 2019 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA A1 ROMA-NAPOLI CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASSINO DIREZIONE ROMA

ANCHE SULLA PONTINA INCIDENTE CON TRAFFINO INTENSO ALTEZZA PORTO BADINO IN ENTRAMBI I SENSI

MENTRE SULLA A1 FIRENZE ROMA: CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE

INCENDIO CON FUMO SUL BIVIO DELLA A1 DIRAMAZIONE ROMA NORD SI PREGA DI PRESTARE ATTENZIONE

SU VIA CASINILA TRAFFICO INTENSO ALTEZZA FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SU VIA AURELIA CODE A TRATTI DA CIVITAVECCHIA A SANTA MARINELLA NEI DUE SENSI

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA

SULLA LITORANEA CODE A TRATTI DAL TERZO CANCELLO AD ANZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

TRAFFICO INTENSO SU VIALE SAN LORENZO ALTEZZA TOR SAN LORENZO NEI DUE SENSI DI MARCIA E CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA LAVINIO E ANZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SU VIA FLACCA CODE A TRATTI DA SPERLONGA FORMIA NEI DUE SENSI

SU VIA APPIA RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A FONDI AD ITRI E DA FORMIA A MARINA DI MINTURNO

E SU VIA DOMITIANA CODE DA FORMIA A SANTA CROCE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

DA FEDERICO DI LERNIA PER ORA È TUTTO

