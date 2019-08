Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 17:45

VIABILITÀ 23 AGOSTO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO;

SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA PER INCIDENTE, TRA VICO MATRINO E CAPRANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

A ROMA CONTINUANO I LAVORI DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA METRO A, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI SARA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA TERMINI E BATTISTINI FINO AL 25 AGOSTO, IL SERVIZIO SARA COMUNQUE GARANTITO DA NAVETTE-BUS SOSTITUTIVE.

DA FEDERICO MONTI PER ORA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

