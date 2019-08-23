Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 23 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO INTENSO SULL’AUTOSTRADA A1 TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE;
PER CHI VIAGGIA SULLA TIBURTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA;
ANCORA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO, TRA VICO MATRINO E CAPRANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
A ROMA CONTINUANO I LAVORI DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA METRO A, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI SARA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA TERMINI E BATTISTINI FINO AL 25 AGOSTO, IL SERVIZIO SARA COMUNQUE GARANTITO DA NAVETTE-BUS SOSTITUTIVE.
DA FEDERICO MONTI PER ORA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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