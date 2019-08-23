Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 23 AGOSTO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
CODE SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA CAIANELLO E SAN VITTORE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SI CONSIGLIA L’USCITA PER CAIANELLO.
SEMPRE SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI SEGNALIAMO CODE PER MALTEMPO TRA FERENTINO E ANAGNI NELLE DUE DIREZIONI;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INVECE, INCOLONNAMENTI SEMPRE PER UN INCIDENTE ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO;
RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA ANZIO E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
A ROMA CONTINUANO I LAVORI DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA METRO A, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI SARA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA TERMINI E BATTISTINI FINO AL 25 AGOSTO, IL SERVIZIO SARA COMUNQUE GARANTITO DA NAVETTE-BUS SOSTITUTIVE.
DA FEDERICO MONTI PER ORA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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