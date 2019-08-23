Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 23 AGOSTO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SI RALLENTA SULLA NETTUNENSE TRA L’ALLACCIO CON LA PONTINA E CAMPO DI CARNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PONTINA TRA PORTO BADINO E TERRACINA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
CODE PER INCIDENTE SULLA 213 FORMIA-GAETA TRA PORTO SALVO E FORMIA, PER PROSEGUIRE LUNGO LA SS 7 QUATER VIA DOMIZIANA FINO A VIA DEL COMMERCIO.
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA ANZIO E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
A ROMA CONTINUANO I LAVORI DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA METRO A, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI SARA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA TERMINI E BATTISTINI FINO AL 25 AGOSTO, IL SERVIZIO SARA COMUNQUE GARANTITO DA NAVETTE-BUS SOSTITUTIVE.
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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