Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2020 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ REGOLARE LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA METRO C A CAUSA DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO – SAN GIOVANNI L’ULTIMO TRENO DA PANTANO PARTE ALLE 20:30 E L’ULTIMO DA SAN GIOVANNI ALLE 21:00

SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA CONTINUANO GLI INTERVENTI DI RINNOVO DELLA STAZIONE DI EUR FERMI, TRA LE STAZIONI EUR MAGLIANA E LAURENTINA SONO QUINDI ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI DELLA LINEA MB4.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL6 ROMA- CASSINO PROSEGUONO FINO AL 30 AGOSTO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SULLA TRATTA CIAMPINO- COLLEFERRO

LA LINEA SARA’INTERROTTA TOTALMENTE FINO AL 23 AGOSTO

E PARZIALMENTE, DAL 24 AL 30 AGOSTO.ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID-19 RAMMENTANDOCHE CON IL NUOVO PROVVEDIMENTO EMANATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE VIGE L’OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANCHE ALL’APERTO DALLE 18:00 ALLE 06:00 DEL MATTINO; SONO ANCHE VIETATE TUTTE LE ATTIVITÀ LEGATE AL BALLO

DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral