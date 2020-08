Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2020 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALL’A1 ROMA FIRENZE DOVE CI SONO CODE A TRATTI TRA PONZANO ROMANO E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE

SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

CODE ANCHE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE

SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAJANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL6 ROMA- CASSINO PROSEGUONO FINO AL 30 AGOSTO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SULLA TRATTA CIAMPINO- COLLEFERRO

CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID-19 RAMMENTANDO CHE CON IL NUOVO PROVVEDIMENTO EMANATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE VIGE L’OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANCHE ALL’APERTO DALLE 18:00 ALLE 06:00 DEL MATTINO; SONO ANCHE VIETATE TUTTE LE ATTIVITÀ LEGATE AL BALLO

DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral