Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2020 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2020 ORE 18:20 ALESSIO CONTI

GIORNATA DA BOLLINO ROSSO PER IL TRAFFICO DI RIENTRO DAI LUOGHI DI VILLEGGIATURA SU AUTOSTRADE E PRINCIPALI VIE DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE.

PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI RICORDIAMO ANCHE IL DIVIETO AI MEZZI PESANTI SUPERIORI ALLE 7.5 T ATTIVO FINO ALLE ORE 22.00 DI QUESTA SERA

IN A1 FIRENZE ROMA CI SONO CODE TRA ORTE E ATTIGLIANO NELLE DUE DIREZIONI PER UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DELL’AUTOSTRADA

SEMPRE SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CEPRANO E COLLEFERRO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

CI SPOSTIAMO SULL’A24 ROMA TERAMO CI SONO LUNGHE CODE IN USCITA VERSO ROMA ALLA BARRIERA DI ROMA EST

NELLA PROVINCIA DI ROMA

A SUD SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAJANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

UNO SGUARDO ANCHE A LATINA DOVE TROVIAMO TRAFFICO INTENSO SUL LUNGOMARE TRA ACCIARELLA E BORGO GRAPPA NELLE DUE DIREZIONI

INFINE PIù A SUD CODE A TRATTI ANCHE A TERRACINA DA VIA ROMA A VIA DELLA TORRE GARIGLIANA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI

RICORDIAMO L’EMERGENZA SANITARIA ANCORA IN CORSO, VIGE L’OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANCHE ALL’APERTO DALLE 18:00 ALLE 06:00 DEL MATTINO.

