Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2022 ore 07:30

di - 23 Agosto 2022 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2022 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE E CIRCOLAZIONE RIPRISTINATA SULL’INTERO TERRITORIO STRADALE.
    INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SONO PARTITI I LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA METROMARE (ROMA-LIDO) IN ORARIO DIURNO DAL LUNEDI AL VENERDÌ PRESSO LA STAZIONE DI STELLA POLARE. LAVORI CHE SARANNO ATTIVI FINO AL 2 SETTEMBRE E CHE, TUTTAVIA, NON COMPORTERANNO MODIFICHE AL SERVIZIO.
    SOSPESI INVECE I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO È DUNQUE REGOLARE ANCHE NELLE ORE SERALI; LE OPERAZIONI RIPRENDERANNO IL 5 SETTEMBRE.
    DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
    Servizio fornito da Astral

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